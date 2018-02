Com as cheias dos Rios Tocantins e Itacaiúnas, Exército Brasileiro leva “Mão Amiga” à população de Marabá.

O Exército Brasileiro, por intermédio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), está apoiando a Defesa Civil de Marabá, no estado do Pará, no auxílio à população atingida pela enchente provocada pelo aumento do nível dos Rios Tocantins e Itacaiúnas.

No dia 11 de fevereiro de 2018, domingo, o nível desses rios ultrapassou o limite considerado normal, iniciando regiões de alagamentos. Com o agravamento da situação, a Defesa Civil do município solicitou o apoio do Exército Brasileiro, para auxiliar na remoção das vítimas da enchente na região.

Inicialmente, foram removidas famílias que moram próximo às margens do Rio Itacaiúnas, principalmente na retirada de seus pertences. No primeiro momento, foram empregadas uma equipe do 23º Batalhão Logístico de Selva e uma do 52º Batalhão de Infantaria de Selva.

No dia 12 de fevereiro de 2018, segunda-feira, com o aumento de alagamentos, estão sendo empregadas mais seis equipes no total, dos mesmos quartéis.

CRÉDITO: Assessoria do Exército Brasileiro

Comentários