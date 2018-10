Com condomínio social exclusivo para idosos, Campo Grande terá a primeira vila da melhor idade

O prefeito Marquinhos Trad determinou nesta manhã (30) que seja colocado em prática mais um compromisso de seu plano de governo voltado para assegurar moradia digna para a população. Desta vez, serão os idosos que vivem em Campo Grande a serem contemplados com o projeto “Vila da Melhor Idade”, a ser instalada na região central da cidade, com 40 unidades.

Com a construção de um condomínio exclusivo para pessoas idosas, a intenção é garantir independência a esse público, sendo contemplados solteiros e casais. Com investimento previsto de R$ 3,5 milhões, com recursos próprios do município, cada apartamento será composto por sala, cozinha, área de serviço, quarto, banheiro e varanda. Todos os blocos serão pintados de cores diferenciadas para facilitar a localização e, ainda, terão elevadores para assegurar a acessibilidade.

O espaço será construído em uma área em frente ao teatro de arena do Horto Florestal, localizado na confluência da Rua Anhanduizinho com a Fernando Corrêa da Costa, onde funcionava a antiga sede da Agetran. O condomínio terá área de convivência, horta, capela ecumênica e biblioteca.

O projeto foi discutido nesta manhã, durante encontro no Paço Municipal, que reuniu, além do prefeito, representantes da Agência Municipal de Habitação (Emha), Diretoria-Geral de Compras e Licitação (Dicom), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov).

De acordo com o diretor da Emha, Eneas José de Carvalho, o projeto segue modelo praticado em São Paulo e que apresenta bons resultados. Ele explica que a modalidade será de “locação social”, a fim de garantir a rotatividade do público idoso assegurando, assim, a modelagem utilizada de habitação de interesse social a esse público específico.

“O idoso pagará taxa mínima para ocupar o imóvel. Porém, o projeto arquitetônico prevê cinco espaços para fins comerciais, cujos valores arrecadados por meio da locação dos mesmos serão revertidos para ajudar no custeio do regime condominial, reduzindo ainda mais a aplicação de valores por parte dos locatários”, justiça o titular da Emha.

De acordo com Eneas, os critérios para que a pessoa se habilite para ocupar uma dessas unidades serão definidos logo após a aprovação do Plano Diretor e da criação da Nova Política de Habitação, que está sendo revisado. A distribuição dos apartamentos será feita por meio de sorteio público, conforme estabelece a nova legislação que prevê os critérios para a destinação de lotes e habitações de interesse social.

A expectativa, segundo Eneas, é de que a construção do condomínio seja iniciada no próximo ano. “Agora, com o projeto aprovado pelo prefeito, a Sisep, que vai executar o projeto em parceria com a Emha, irá montar os projetos complementares que envolvem a parte elétrica, hidráulica, de acesso, entre outros e, posteriormente vai remeter a Dicom para abertura de licitação”.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

Comentários