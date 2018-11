Com metas cumpridas, Banco Mundial libera verba para o Novo Ensino Médio

Com o cumprimento antecipado das metas previstas para 2018, o Banco Mundial vai liberar US$ 40 milhões para o governo do Brasil executar o Novo Ensino Médio e do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em todo o País.

No total, está prevista a liberação de US$ 250 milhões pela instituição financeira. A distribuição dos recursos a estados e União depende do cumprimento de metas determinadas para que o repasse seja feito.

Nesta quinta-feira (22), o ministro da Educação, Rossieli Soares, participou de uma reunião com técnicos do banco e representantes de diversas áreas do MEC para discutir o acordo e avaliar o que já foi alcançado até o momento.

Crédito: Ministério da Educação

