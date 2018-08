Com o número 17.800, Coronel David se firma candidato e quer levar mais segurança às famílias de MS

Agora é oficial. Coronel David é candidato a deputado estadual pelo PSL (Partido Social Liberal) com o número (17.800) e inicia sua campanha com a missão de continuar realizando o mesmo trabalho relevante em prol da população de Mato Grosso do Sul, que executou no período em que foi deputado estadual no ano de 2016 e 2017. Somente em 1 ano e 8 meses, Coronel David destinou mais de 2,5 milhões em emendas parlamentares direcionadas as áreas de segurança pública, saúde, educação, assistência social e fez mais de 900 indicações visando melhorias no trânsito, tapa-buracos, infraestrutura, policiamento, assistência à saúde e iluminação pública contemplando mais de 50 municípios do Estado e agora pretende fazer muito mais por MS no legislativo.

“Estou pronto para realizar o mesmo trabalho sério, comprometido, criando leis eficazes como a do Cadastro Estadual de Pedófilos e garantindo a segurança das nossas famílias, pois política se faz com segurança e de segurança eu entendo”, decretou Coronel David.

Coronel David atuante na segurança pública

Além da criação da Lei 5.038 sobre o Cadastro Estadual de Pedófilos, Coronel David implantou a Lei 3.808/09 sobre filmagens em testes físicos em concursos, trabalhou pela mudança no estatuto da Polícia Militar dando proteção jurídica aos militares e apresentou um projeto de Lei sobre proibição de pedófilos no serviço público em MS. Também colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar em que aumenta o efetivo de policiais nas ruas (atividade delegada) e buscou investimentos para bases comunitárias da Polícia Militar, melhorias nas carreiras e atuou de forma efetiva na convocação de quase mil aprovados no concurso da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) fortalecendo a segurança pública.

Projetos para o MS

Entre as propostas de Coronel David para melhorar a segurança pública de Mato Grosso do Sul está a realização de ações integradas. “Nosso trabalho será voltado para uma atuação integrada entre a Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, Polícia Civil e das demais Forças de Segurança do Mato Grosso do Sul. O objetivo é estimular a evolução das áreas de inteligência das polícias e, entre elas, incentivar o uso de recursos tecnológicos como instrumentos de prevenção, combate e solução de crimes e capacitação dos policiais com programas militares de MS, além de atuar junto ao Poder Executivo e a Secretaria de Segurança Pública estadual. Também trabalhará para combater o tráfico de drogas com inserção de Políticas Públicas frente aos crimes transnacionais, em especial o tráfico de drogas, de armamentos e o controle nas fronteiras.

Além da segurança, pastas importantes como esporte, cultura, social e educação serão prioridade no mandato de Coronel David. “Vamos atuar junto ao parlamento de MS para que a educação, da base até a formação profissional, também seja prioridade permanente em MS, incluindo a criação de escolas militares”, pontuou David. Para saber mais sobre as propostas e o trabalho atuante de Coronel David, candidato a deputado estadual com o número 17.800, basta acessar as redes sociais através do endereço no facebook: @coroneldavidms, instagram: @coroneldavidms e twitter: @coroneldavidms.

