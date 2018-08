Com R$ 215 mil já investidos, Coronel David quer levar mais desenvolvimento para Amambai

Município já recebeu R$ 215 mil em recursos para saúde, educação e assistência social

O candidato a deputado estadual pelo PSL, Coronel David continuou sua maratona de visitas, dessa vez passando pelo município de Amambai. Na oportunidade, David se reuniu com lideranças do Sinted, participou da inauguração do comitê de campanha e adesivagem, visitou a feira de agricultura familiar e conversou com moradores da região.

“O Coronel David é um grande parceiro da nossa cidade, por isso meu voto é dele para deputado estadual”, disse dona Irani Coelho, costureira.

Coronel David já contabilizou R$ 215 mil em emendas para o município, enquanto atuou como deputado estadual no ano de 2016 e 2017. “Quero reverter o carinho e respeito que tenho pelo município de Amambai trazendo muito mais recursos e desenvolvimento para a região, por isso vim pessoalmente pedir o apoio da população para continuarmos a fazer um trabalho sério e útil para saúde, educação, segurança e outas necessidades”, disse Coronel David.

Os recursos foram empregados na aquisição de um sistema de digitalização do Raio X do Hospital Regional de Amambai, aquisição de uma ambulância, bens permanentes para a Apae, à entidade “caminhos de Damasco” e Unificam, além de recursos para adquirir uniformes para a Banda Mirim.

