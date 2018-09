Com Refis, contribuinte consegue desconto de até 90% para quitar dívidas de qualquer natureza com a Prefeitura

O campo-grandense está aproveitando a oportunidade oferecida pelo Executivo Municipal no Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), também chamado de Refis. Com a possibilidade de pagar dívida com até 90% dos juros, muitos contribuintes estão procurando a Prefeitura de Campo Grande para quitar os débitos acumulados.

O programa Refis oferece os descontos para contribuintes com dívidas de natureza do IPTU, ISSQN, ITBI e qualquer modalidade de multas devidas ao município, exceto as de trânsito. No caso de multas de limpeza de terrenos, por exemplo, o desconto oferecido é de até 80% no valor principal da dívida.

O contribuinte Luiz Carlos (sobrenome preservado, a pedido) devia a taxa de asfalto e IPTU, acumulando uma dívida de R$ 14.520,00. Com o desconto dos juros, a dívida caiu para R$ 3.667,00.

Valdemar Martins também aproveitou o Refis para se livrar de dívida acumulada. Ele devia R$ 5.880,00 e com o Refis teve a dívida reduzida para R$ 3.170,00. “Está sendo compensador pagar o débito com desconto nos juros”, comentou.

Tatiana da Cruz Tavares tinha uma conta um pouco menor, mas também contou com o desconto. Uma dívida de R$ 181,00 caiu para R$ 150,00. “Apesar de minha dívida ser pequena, compensa aderir ao Refis”, observou.

A chefe da Divisão de Arrecadação, Djanira Magalhães ressalta que cada caso é um caso e deve analisado individualmente. Por isso, alerta o contribuinte a comparecer na Central de Atendimento, localizada na Rua Arthur Jorge, 500, e renegociar a dívida.

“Nós temos 50 guichês e 60 funcionários para atendimento. Nestes primeiros dias, o atendimento está sendo rápido e, apesar da procura que já está sendo grande, não está havendo filas”, afirmou Djanira.

Para aderir ao Refis, o contribuinte deverá solicitar a emissão do Documento de Arrecadação Municipal – Guia DAM com o benefício concedido para pagamento à vista, ou parcelado, na Central de Atendimento, prédio da antiga Câmara Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge nº 500, Centro.

Quem optar pelo pagamento à vista terá 90% (oitenta por cento) de desconto dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, para pagamento até 30 de setembro 2018; 85% para pagamento até 31 de outubro de 2018.

No caso de pagamento parcelado ou reparcelamento, com até seis parcelas será concedido 75% de desconto dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, para pagamento até 30 de setembro de 2018 e 70% para pagamento até 31 de outubro de 2018.

Para pagamento parcelado ou reparcelamento de até 12 parcelas serão concedidos os seguintes benefícios fiscais:

Desconto de 30% dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa para pagamento até 30 setembro de 2018;

Desconto de 25% dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, para pagamento até 31 outubro de 2018.

A multa por descumprimento de obrigação acessória ou de natureza não tributária será paga somente à vista.

A Prefeitura ressalta que o programa proposto não se caracteriza como Renúncia de Receita, conforme previsto no art. 14 da L.C 101/2000, visto que há compensação de créditos, com aumento de receita.

Serviço:

A Central de Atendimento funciona na Rua Arthur Jorge, nº 500 e o horário de atendimento é das 8 às 16 horas, inclusive no horário de almoço.

