Com Reinaldo, Governo do Estado obteve duas notas 10 em Transparência

MS foi nota 10 duas vezes no ranking da transparência no ranking dos órgãos de controle. Entre eles estão a Advocacia Geral da União (AGU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Com Reinaldo, o estado passou a ocupar a primeira colocação.

Quanto o Governo do Estado arrecada e como gasta está a um clique de cada cidadão, graças a uma iniciativa de Reinaldo Azambuja. Sem precisar fazer qualquer tipo de cadastro e sem burocracia, qualquer cidadão pode consultar contratos, licitações, despesas, receitas, repasses, convênios e os salários de cada um dos servidores. Basta entrar no site: http://www.transparencia.ms.gov.br/.

Além do Portal, o Governo Reinaldo Azambuja também mantém canais de diálogo permanentes com o cidadão e criou o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), oferecido nos formatos presencial e eletrônico. Por meio desse instrumento, é possível tirar qualquer dúvida a respeito do Governo.

A gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) à frente do Governo do Estado é reconhecida pela responsabilidade e transparência. O trabalho desenvolvido entre os anos de 2015 e 2018 foi fundamental para que Mato Grosso do Sul atravessasse a pior crise econômica do Brasil investindo em políticas públicas, fazendo obras e mantendo as contas equilibradas.

“Tínhamos nota 1,4 de governos anteriores e fomos para duas notas 10 seguidas. Outros governadores poderiam ter feito isso. Mas não fizeram. Eu fui o governador que teve coragem de criar a Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS), que controla e fiscaliza os atos das secretarias. Enviei para a Assembleia e sancionei a lei anticorrupção, criamos fundo de combate à corrupção. Fizemos políticas públicas e o Estado avançou”, destacou.

Para os próximos anos, Reinaldo enxerga “um horizonte de oportunidades”. “Com as medidas que tomamos, o Estado está tranquilo para fazer políticas públicas e entregas. Se tivermos a oportunidade de continuar esse trabalho, vamos reforçar indicadores extremamente positivos, que são: Mato Grosso do Sul é um dos melhores estados para se viver, completou.

Reinaldo termina em dezembro deste ano o primeiro mandato como governador de Mato Grosso do Sul. Ele concorre à reeleição pela chapa “Avançar com Responsabilidade”.

