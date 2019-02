Com risco de despejo, moradores da Ocupação Samambaia pedem ajuda para vereadora Enfermeira Cida

A representante da Ocupação Clube Samambaia, Jardim Campo Nobre II, Edna Maria Cândido, usou a tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande, para cobrar uma posição dos vereadores, sobre o risco de despejo de mais de 470 famílias que residem no local.

Durante a fala Edna alega que estão sendo enganados pelo poder público, que existe alteração na Ata que não está de acordo com o vídeo original, e solicitou que a Casa faça uma revisão do vídeo e refaça a Ata.

De acordo com a representante, na ocupação já existe energia, porém na fatura não vem o real endereço. “Não preciso de uma faculdade para reconhecer os meus direitos como cidadã, como eleitora, não estou fazendo ameaça, estamos aqui para exigir nossos direitos. Vocês do legislativo tem obrigação de fiscalizar o executivo. Preciso de respostas. As máquinas vão chegar lá, as nossas casas vão cair, por incompetência de órgãos que não quer nos ajudar, mas vamos resistir até o ultimo tijolinho” disse.

Conforme Edna, todos os moradores da ocupação receberam notificação de despejo da área particular, após o proprietário pedir reintegração de posse. Mas ela alega que em uma Audiência Pública realizada no dia 17 de novembro do ano passado, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), disse que iria comprar o terreno para regularizar a situação das famílias. O prefeito Marcos Trad fez a proposta, que foi recusada pelo proprietário da área.

Diante do impasse, a vereadora Enfermeira Cida que está sensibilizada com a situação da população da Ocupação Samambaia, disse que legislativo, executivo e Ministério Público devem unir forças para ajudar os moradores. “Eu acredito na dignidade do homem, a senhora não é um zé ninguém, o Samambaia é um local que têm moradores pagadores de impostos, almejamos que todos os cidadãos tenham a dignidade de dormir na sua casa, estou na luta junto com vocês, contem comigo”, declarou a parlamentar.

Créditos: Assessoria de Imprensa da Vereadora

