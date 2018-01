Com várias atividades lúdicas Biblioteca Isaías Paim oferece intensa programação de férias

O Projeto Férias na Biblioteca é uma oportunidade para as crianças desenvolverem suas habilidades bem como terem interação social neste período de férias. Serão três dias de oficinas, teatro, jogos e muita diversão. As atividades acontecem de 24 a 26/01, das 8h às 11:30h.

O intuito é também propriciar o retorno sociocultural de interação com o espaço bibliotecário. As crianças são visuais, imagéticas, perceptivas, portanto é importante que se dê subsídios e recursos educativos para que elas se envolvam com as atividades lúdicas e as estimulem para que possam aprender brincando, principalmente com brincadeiras antigas de contato, coisa que atualmente andam perdendo por conta das tecnologias. Essas serão algumas das atividades a serem desenvolvidas com os pequenos:

Tapete expressivo e jogos teatrais

Em tapetes de papeis pardos dedilhados, as crianças irão dançar de diversas formas. O mediador irá orientar a fluidez, tônus, nível, tempo, enquanto as crianças enfileiradas deslocam-se dentro do tapete, sendo generosas com os colegas e o espaço, porém não deixando de explorar novas possibilidades dentro dos limites estabelecidos. Depois se deslocam em quatro extremidades, onde estarão filetes de papel pardo e dançam em forma de desenho ou rabisco expressando suas emoções.

Jogos por Leituras

Um livro é escolhido e lido com toda a turma, as crianças prestam atenção aos mínimos detalhes das histórias, dividem-se as em duas equipes, e um a um da equipe compete com o da outra. O mediador faz a pergunta e quando o sinal é dado, as crianças correm e batem na mão, quem bater primeiro responde a pergunta, caso venha a acertar, ponto para sua equipe.

Oficina de Malabares

Explorando a arte circense, as crianças irão fazer junto ao mediador suas próprias bolinhas, bem como aprender algumas técnicas do malabar com materiais que se encontram em qualquer lugar, para incentivar a fazerem seus próprios brinquedos e conhecerem a arte circense. Pensando o quanto o circo para as crianças são uma grande fonte de desenvolvimento, tanto no âmbito da criatividade, mas também fisicamente auxiliando na percepção espacial e na coordenação motora, além de ser uma forma divertida de brincar, eles confeccionam à sua maneira e aprendem a manipular acabam por gerar uma potencia no indivíduo além de lhe dar estímulo e autoconfiança em seu aprendizado.

Contação de História

Ciro Ferreira contador de História formação em Artes cênicas em Dança irá participar das atividades no dia 25/01. Sabe-se o quanto é importante na formação de qualquer criança ouvir histórias. Aflora mais ainda o imaginário infantil, o intelecto, o descobrir o mundo, levando a pensar, duvidar e perguntar. A literatura infantil faz-se presente nas brincadeiras, cantigas, na arte e nos desenhos, assim instruindo, entretendo e educando.

Oficina de Dedoche

Para quem não sabe, dedoche são fantoches de dedo, feitos com feltros coloridos, fitas, cola e tesoura, a única regra aqui é usar a imaginação e a criatividade. Todos os bonequinhos serão criados e feitos à mão com exclusividade.

Oficina de Bonecos, Arte e Papelão

Sabe aquelas sacolas de papel do comércio e caixas de papelão que muitas vezes são descartáveis no dia a dia, assim como o papel de presente que não tem mais utilidade; uma embalagem de chocolate ou de bala, o jornal ou o saquinho de pão? Eles todos podem se transformar em arte e dar vida a bonecas e brinquedos.

Programação

24/01

08:30 Tapete expressivo e jogos teatrais- Mariana de Castro (30min)

09h -Jogos por leituras -7 a 10 anos

09:30h Dança da cadeira

10h Lanche

10:30h Boliche

25/01

08:30h Oficina de Malabares –Mariana de Castro (40min)

09:30h Contação de História- Ciro Ferreira

10h Lanche

10:30 Queimada

26/01 Oficina de bonecos – Arte papelão –Mariana de Castro

08:30h Dança da cadeira

09:00h Corrida do saco

09:30 Oficina de Dedoche – Roseli Nogueira/ Eleuzina Crisanto

10h Lanche

11:00 Bingo das Letras.

Serviço: Para participar das atividades é necessário se inscrever por telefone (67) 3316-9161/ 3316-9175 ou presencialmente. Será servido lanche para as crianças. As atividades serão destinadas para o público infantil de 7 a 10 anos ou menores que deverão ser acompanhadas por responsável. A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim está localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 no 2º Andar.

CRÉDITO: Ass.Imprensa-FCMS

