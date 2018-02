Comandante Geral da PMMS recebe do DETRAN (MS) duas vans para uso em trabalhos sociais e de Educação Ambiental do Projeto Florestinha

Hoje (8) às 9h30, o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta recebeu do Diretor-Presidente do DETRAN (MS), Roberto Hashioka, duas Vans marca Renault, para serem utilizadas nos trabalhos do Projeto Florestinha.

Os veículos, ano 2010, cada um com 12 lugares, serão utilizados nas atividades sociais diárias nas duas Unidades do Projeto na Capital, bem como para as atividades de Educação Ambiental que as crianças e adolescentes efetuam em todo o Estado. Crianças do Projeto Florestinha também participaram da solenidade de entrega dos veículos.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

