Comandante-Geral da PMMS recebe visita de dois aspirantes

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, recebeu na manhã de hoje (05/01) dois aspirantes a oficiais da PMMS, no gabinete do Comando Geral.

O aspirante Adalberto de Moraes Glomblan e o aspirante André Luiz Leonel Andréa concluíram o curso de formação de oficiais (CFO) na Academia do Estado da Paraíba em dezembro de 2017. Após a formatura os aspirantes farão estágio probatório de seis meses, trabalhando em vários batalhões da capital e do interior do Estado.

Durante a visita foram tratados diversos assuntos relacionados com segurança pública e o Comandante-Geral, coronel Waldir Ribeiro Acosta frisou: “aproveitem este período de estágio para conhecer cada unidade e trocar informações inerentes à segurança, pois quanto mais conhecimento adquirido, melhor atenderemos a população”.

CRÉDITO:Assessoria de Comunicação PMMS

