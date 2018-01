Comando de Policiamento Metropolitano termina ano de 2017 com resultados extremamente positivos

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), realizou no período de 01 janeiro à 31 de dezembro de 2017 inúmeras operações.

As unidades operacionais subordinadas que compõem o CPM (1° BPM, 9° BPM, 10° BPM, 17° BPTRAN, 5ªCIPM e 6ª CIPM), divulgam os resultados obtidos por meio dessas operações e trabalhos diários durante todo o ano de 2017 na capital.

Foram realizadas inúmeras operações que contribuíram no combate a criminalidade e essas proporcionaram uma maior tranquilidade e segurança à população da capital. Com as operações realizadas e os policiamentos diários, as unidades que compõem o CPM produziram o seguintes resultados:

2.108 mandados de prisões cumpridos;

mandados de prisões cumpridos; 264 armas de fogo apreendidas;

armas de fogo apreendidas; 71 pontos de vendas de drogas ilícitas fechados.

