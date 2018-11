Comissão Eleitoral lacra urnas para votação da OAB/MS

A Comissão Eleitoral da OAB/MS lacrou no início da tarde de quarta-feira (14) as urnas para garantir a segurança na hora da votação que acontecerá na próxima terça-feira (20).

“Nós fizemos a lacração das urnas de lona, uma vez que a votação desse ano será em cédulas de papel. As urnas eletrônicas do TRE/MS são emprestadas quando a última votação acontece há mais de 30 dias, mas tivemos o segundo turno no dia 28/10. A lacração é um momento importante porque se verifica a lisura das urnas e da votação para que as Eleições transcorram de uma forma mais tranquila”, explicou a Presidente da Comissão Eleitoral, Telma Valeria da Silva Curiel Marcon.

Compareceram na lacração dois representantes de chapa, o Advogado Carlos Marques da Chapa 11 e o Felipe Baseggio da Chapa 22.

Além da acessibilidade no local para os deficientes físicos, a OAB/MS disponibilizará cédulas especificas para deficientes visuais, escrita em braile.

Créditos OAB-MS

Comentários