Comissão realiza Proclamação Oficial dos Resultados das Eleições OAB/MS

A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) realizou na manhã desta segunda-feira (26) a Proclamação Oficial dos Resultados das Eleições OAB/MS.

A Presidente da Comissão, Telma Marcon explica o que significa a Proclamação da Eleição.

“A proclamação dos resultados nada mais é do que transformar em uma ata todos os votos das subseções e a totalização dos votos da Seccional para que ele valha também como documento de representação do presidente eleito da Ordem. Nesse momento desfaz-se todas as comissões que foram feitas para o pleito”.

O Presidente reeleito, Mansour Elias Karrmouche agradeceu o empenho de todos e destacou que a Diretoria já está trabalhando para que todos os Advogados possam ter uma OAB cada vez melhor e mais atuante.

“Gostaria de parabenizar a Comissão Eleitoral e agradecer as demais chapas concorrentes. Nós tivemos talvez uma das eleições mais tranquilas, principalmente na parte operacional. Nós sabemos que fazer uma eleição é uma responsabilidade muito grande. As demais chapas nos trouxeram um clima bom, salutar numa democracia. Também trouxeram muitas críticas que são importantes. Tudo que ouvimos nas campanhas, nós refletimos. Daqui para frente é trabalho muito mais duro do que já tivemos nesses três anos, mas nós vamos nos esforçar para dar orgulho para a advocacia”.

Veja aqui a ata da Proclamação Oficial dos Resultados das Eleições.

Créditos OAB-MS

