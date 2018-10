Comissão recebe Conselho Comunitário de Segurança Pública da região sul de Campo Grande

Membros da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, (OAB/MS) se reuniram na manhã desta segunda-feira (15) com moradores e comerciantes do Bairro Pioneiros, lpara buscar soluções para a grande onda de violência na região.

O Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Bairro Pioneiros e região, Aldinei Francisco dos Santos explica que a reunião com a Comissão foi solicitada pelos comerciantes da região que estão tendo prejuízos por conta da criminalidade.

“A reunião foi solicitada pelos comerciantes da região do Pioneiros, especificamente da Rua Ana Luiza de Souza, devido muitos atos de furtos, roubos e vandalismo. Buscamos a OAB e ela se disponibilizou a ouvir encaminhar essas demandas aos responsáveis. Solicitamos que os poderes resolvam os problemas da região”.

Aldinei conta ainda que desde que a Rodoviária foi instalada na região os números de moradores de ruas aumentou significadamente e estes também são responsáveis por atos criminosos. Ele também solicita para que os administradores do Terminal Rodoviários também deem sua contribuição para que os problemas sejam sanados.

“Um dos fatores que pesam é a questão da Rodoviária que foi implantada no local e os responsáveis não apresentam preocupação em resolver o problema. Sabemos que hoje é um consórcio que toca a rodoviária, ele fatura, mas qual a contrapartida que ele deixa na região”.

A comerciante Rosangela Maria Rocha Gimenes destaca que seu estabelecimento comercial já foi alvo de vândalos e pede providências.

“Nós temos sido alvo de atos de vandalismo, furtos e rubos. Nossa região está em constante insegurança e nós viemos aqui solicitar o apoio da OAB. Já solicitamos a vários outros órgãos e não obtivemos resposta e esperamos que a OAB nos ajude a sensibilizar as autoridades para olhar para a nossa região, principalmente em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que ficam transitando por alí, oriundos da rodoviária”.

A Presidenta da Comissão de Segurança Pública, Claudia Paniago salienta que as solicitações serão encaminhadas para as autoridades competentes.

“É muito preocupante a situação de insegurança que atinge moradores e comerciantes da região do Pioneiros trazida pelos representantes do Conselho de Segurança local. Visando colaborar com a busca de soluções para este grave problema, vamos solicitar as autoridades competentes as providências cabíveis”.

Estiveram presentes ainda da reunião a Vice-Presidente da Comissão, Isabela Saldanha; os Advogados Paulo de Matos, Marco Antônio Barbosa, Helton Nasser e o comerciante da região Osmar Rodrigues.

