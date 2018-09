Comitiva do Exército da Espanha visita o Brasil para conhecer o funcionamento do sistema astros 2020

Brasília (DF) – Entre os dias 10 e 13 de setembro, o Exército Brasileiro recebeu uma Comitiva do Exército de Terra do Reino da Espanha, chefiada pelo General de Divisão Fernando Garcia y Garcia de las Hijas, Diretor de Aquisições do Comando Logístico. A visita teve como objetivo conhecer o Sistema Astros 2020 como possível opção de material de emprego militar, assim como realizar o intercâmbio de experiências entre as duas Forças.

Em São Paulo, a comitiva visitou o Quartel-General do Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera, e a fábrica da Avibrás Indústria Aeroespacial, em São José dos Campos (SP). Posteriormente, em Formosa (GO), os militares visitaram o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF), onde assistiram ao lançamento e a operação do Sistema Astros 2020.

Na Capital Federal, a comitiva foi recebida pelo Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), General de Exército Edson Leal Pujol. Na ocasião, ocorreu uma visita às instalações do Forte Caxias, Quartel-General do Exército, e do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), onde os espanhóis assistiram a apresentações do Vice-Chefe de Material do DCT, General de Divisão Gláucio Lucas Alves, que detalhou as características do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército (SCTIEx); e do Chefe do Escritório de Projetos do Exército (EPEx), General de Brigada Ivan Ferreira Neiva Filho, que falou sobre os Programas Estratégicos da Força Terrestre.

Encerrando as atividades no Brasil, a comitiva foi recebida pelo Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.

