Como deputado, Coronel David mostra a que veio e está no TOP5 entre políticos do MS

A avaliação foi feita pelo MBL (Movimento Brasil Livre), onde foram analisados trabalhos feitos em 2017 e iniciativa parlamentar

Como reconhecimento pelo seu trabalho realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul enquanto foi deputado estadual durante 1 ano e 8 meses, (2016 e 2017), Coronel David foi indicado como o único parlamentar a estar entre os TOP 5 dos políticos de Mato Grosso do Sul.

A avaliação foi feita pelo MBL (Movimento Brasil Livre), representado pelo Coordenador Estadual Lucas dos Santos, 19 anos, onde foram analisados “critérios técnicos” como trabalhos feitos em 2017, iniciativa parlamentar, liberalismo econômico, projetos, votações durante as sessões no ano e a renovação na política. “Entre os 24 parlamentares que temos na Assembleia, o Coronel David se destacou por ser a renovação na política, por isso ele merece estar entre os TOP 5 dos políticos do MS, pois se empenhou em melhorar a segurança pública do nosso Estado e apresentou projetos relevantes como o Cadastro Estadual de Pedófilos, protegendo nossas crianças e famílias de Mato Grosso do Sul”, disse o coordenador.

Coronel David se mostrou honrado com a indicação e destacou que atuou em pouco mais de um ano de mandato com parcerias que atendessem os interesses da população de Mato Grosso do Sul. “O ano de 2017 foi de muito trabalho, principalmente com a participação da população e determinação fizemos a diferença, pois enviamos recursos para a saúde, segurança, educação e assistência social, atendemos centenas de solicitações nos bairros, avançamos e aprovamos projetos importantes como o Cadastro Estadual de Pedófilos e filmagem de testes físicos em concursos. Lutamos por mais segurança nas ruas, votamos contra a reforma da previdência, realizamos a Lojinha do Bem para ajudar quem precisa e por isso veio esse reconhecimento com o nosso nome indicado no MBL entre um dos 5 políticos mais atuantes de Mato Grosso do Sul. Me sinto honrado e estou cada vez mais preparado para representar os interesses da população em projetos futuros para 2018”, frisou Coronel David.

CRÉDITO: Assessoria de imprensa Deputado estadual Coronel David (PSC)

Comentários