Comprometido com a região Sul, Coronel David recebe vereador de Mundo Novo

Na tarde da última segunda-feira (18), o deputado Coronel David (PSL) recebeu o mais um representante da região sul do Estado. Professor Vavá (PSC), vereador de Mundo Novo. Na reunião com David, Vavá trouxe as reivindicações da população daquele município, principalmente na área da saúde, educação e segurança pública.

O vereador, salientou a importância do parlamentar para Mundo Novo e para todo Mato Grosso do Sul: “O Coronel David, dentro do quadro político é muito importante, não por acaso, foi o deputado mais votado em nosso município. E por ele ser muito atuante e ter ótima relação com nosso presidente Jair Bolsonaro , a gente espera melhorias em todas as áreas aqui em Mato Grosso do Sul. Ele será o elo entre o Governo Estadual e Federal.”

