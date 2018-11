Comunidade do Celina Jallad confia reivindicações a Ademir Santana

O vereador Ademir Santana, cumprindo uma rotina que iniciou desde o primeiro dia de mandato, está percorrendo a periferia de Campo Grande para ouvir reivindicações, críticas, sugestões e ideias das comunidades. Ele transforma tudo isso em matéria-prima das intervenções junto aos governos do Município e, quando necessário, do Estado e da União, cobrando respostas das autoridades aos problemas mais urgentes.

Um dos núcleos habitacionais visitados recentemente foi o Bairro Celina Jallad. Ademir Santana se reuniu com os moradores na residência da dona de casa Meire Gomes Pedroso. Ouviu atentamente as manifestações locais, falou sobre as providências que iria encaminhar e fez ainda uma prestação de contas do mandato. Descreveu diversas medidas já realizadas com suas intervenções, sobretudo na limpeza de ruas e bueiros, reposição de lâmpadas do sistema público de iluminação, atendimento em saúde e educação, transporte e segurança.

Para quem mora nas mais de 1.900 casas do bairro, a situação de abandono em que se encontra a região exige uma ação imediata do poder público. “As reivindicações demoram a ser atendidas e isso prejudica a prestação de serviços básicos e a qualidade de vida do povo”, disse Ademir. Mas já existem notícias positivas. Uma delas é a confirmação de que uma escola em período integral para as crianças será construída na região. Da mesma forma, o vereador espera e vai cobrar a resposta da prefeitura para questões críticas, como a segurança, a manutenção das ruas e logradouros e a atenção básica na saúde.

Depois da proveitosa reunião, Ademir Santana elogiou a iniciativa e a mobilização dos moradores, destacou a qualidade da participação de cada um e reafirmou o compromisso de lutar para que as demandas sejam atendidas. “Esta é mais uma região da cidade que precisa ser olhada e tratada com carinho, com ações concretas para que sua população acesse ao direito da qualidade de vida, de trabalho, de lazer. “O mandato é assim: um instrumento de ação coletiva, para buscar e garantir benefícios coletivos, especialmente a quem mais necessita”.

