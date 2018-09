Concursados da Agepen agradecem Coronel David pelo apoio em novo curso de formação

Os remanescentes do concurso da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) se reuniram na última segunda-feira (3) com Coronel David para reforçar o apoio ao candidato a deputado estadual pelo (PSL) em MS e agradecer o seu empenho por um novo curso de formação para 500 aprovados no certame.

No encontro, Diego Aranda, presidente da Comissão dos Remanescentes fez questão de agradecer pessoalmente Coronel David pela conquista dos remanescentes, que iniciam o curso de formação no dia 10 de setembro. “Nossa categoria é grata ao Coronel David e com certeza ele tem o nosso voto, porque ele tem compromisso com a segurança pública e apoiou os remanescentes desde o início. Nós trabalhávamos para convocar 200 remanescentes e com o apoio do Coronel David esse número subiu para 500 candidatos. Essa é uma conquista histórica para a segurança pública e graças a ele estaremos prontos para compor o quadro de servidores da Agepen o quanto antes”, destacou Aranda.

A candidata Gislaine Oliveira espera ser convocada para uma nova turma de remanescentes e conta com o apoio de Coronel David neste processo. “Estou na expectativa para ser convocada numa terceira turma da Agepen e espero contar mais uma vez com o apoio do Coronel David, pois ele foi muito importante nesta conquista e tenho certeza que ele continuará ajudando a nossa causa”, disse a candidata.

“Fico feliz em saber que o nosso esforço, que o nosso trabalho não foi em vão. Agradeço também ao governador Reinaldo Azambuja por atender nossa reivindicação e vamos continuar trabalhando para que os candidatos estejam ocupando seu cargo e reforçando o efetivo da Agepen”, frisou Coronel David.

Com 438 novos agentes já atuando no sistema penitenciário, o curso de formação penitenciária para 250 candidatos terá início no dia 10 de setembro e uma segunda turma com outros 250 alunos será realizada no dia 22 de outubro de 2018.

