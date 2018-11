Confira dicas para conseguir uma das 194 vagas de emprego oferecidas pela Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) está em busca de trabalhadores para preencher 194 vagas de emprego, em Campo Grande. Além de fazer o cadastro, os candidatos que desejam uma oportunidade profissional devem ficar atentos a algumas dicas para ter mais chances de garantir o cargo.

A coordenadora de trabalho da Fundação, Claudia Bergamo, alerta que um dos principais itens que auxiliam na hora de conseguir uma vaga é a qualificação profissional e, por isso, os candidatos devem ficar atentos e buscar sempre cursos que permitam o aprimoramento. “Muitos perdem vaga por falta de escolaridade ou qualificação profissional. O empregador vai sempre escolher o candidato que tiver melhor qualificação”, diz.

Outra dica fundamental é preparar um bom currículo, atento aos erros de português e ao repasse correto das informações, como experiência profissional e demais qualificações. “Têm candidatos que chegam com o currículo com erro de português ou mentem informações, falam que tem experiência, inventam qualificações, curso de inglês. Isso tudo prejudica. Não adianta mentir porque na hora da entrevista o empregador vai perceber. É melhor ser sincero”, sugere.

Durante o processo de seleção, na entrevista, Bergamo orienta os candidatos a serem pontuais e respeitarem outros critérios, como a vestimenta, que pode variar de acordo com o perfil da empresa. “Não é uma questão de preconceito ou imposição, mas cada empresa tem um perfil e o candidato precisa ter consciência de que existem roupas adequadas para determinado local. Ir de bermuda, por exemplo, não é algo aconselhável para maioria dos perfis de empresas”, explica.

A postura durante a entrevista é outro ponto que pode fazer a diferença na hora de conseguir o emprego. “Chegar no horário e cuidar do comportamento durante a entrevista pode fazer a diferença. Pode ser importante buscar uma orientação para melhorar a oratória e não ficar tão nervoso na hora da entrevista, conseguir passar as informações com segurança”, ensina.

Ela ainda lembra que a Funtrab oferece acompanhamento psicológico para orientar os candidatos na hora da entrevista, alertando para os principais itens. “O psicólogo faz uma orientação profissional e já encaminha a pessoa que tem o perfil daquela determinada vaga”, diz.

Outra dica para não perder nenhuma vaga é o candidato manter sempre atualizado o currículo no cadastro da Funtrab, que pode ser feito pessoalmente nas agências espalhadas pelo Estado. O acompanhamento das vagas disponíveis diariamente pode ser feito diretamente na Fundação ou pelo aplicativo Sine Fácil, que pode ser baixado no celular.

Em Campo Grande, a Funtrab está localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro. Confira a lista das vagas oferecidas nesta terça-feira (20.11).

Créditos Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

