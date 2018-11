Confira o horário especial do comércio no fim de ano

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande em acordo com os empresários do comércio sugeriram a seus associados o calendário de funcionamento.

-De 03 a 08 de dezembro, de segunda a sábado, funcionamento até às 20h;

-De 10 a 15 de dezembro, de segunda a sábado, até às 22h;

-De 17 a 22 de dezembro, de segunda a sábado, até às 22h;

-Dias 09, 16 e 23 de dezembro, domingos, das 9h às 18h;

-Dia 24 de dezembro, até às 18h, e

-Dia 31 de dezembro, até às 16h.

A ACICG lembra que a Lei Municipal 2.902/92, com alterações da Lei 3.303/96 e 3.360/97 permite abertura das lojas das 6h às 22h, de segunda-feira a domingo – exceto em feriados -, independente do período que compreende o fim de ano, porém cada comerciante tem liberdade para definir o horário de funcionamento do seu estabelecimento. Portanto, a entidade recomenda aos consumidores que consultem o horário de atendimento da loja de sua preferência antes do deslocamento para suas compras.

