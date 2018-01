Conflito entre facções em cadeia do Ceará deixa 10 mortos

Um briga na manhã de hoje (29) na cadeia pública de Itapagé/CE entre grupos rivais deixou 10 mortos.

De acordo com a Secretaria de Justiça do Ceará o conflito foi controlado no final da manhã por policiais e agentes penitenciários do Grupo de Operações Regionais.

A Delegacia Municipal da 3º Região informou que a confusão se iniciou por volta das 8 horas (horário de Brasília/DF) e as grades das celas foram serradas.

Agentes Penitenciários viram a confusão começar e acionaram o Batalhão da Policia Militar.

Comentários