Confronto na fronteira deixa mortos e feridos na fronteira

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas na vila venezuelana de San Francisco de Yuruaní, nesta sexta-feira (22), na Venezuela. A informação foi repassada por líderes indígenas e parentes de vítimas. O local do incidente se situa a 70 Km de Santa Elena de Uairém, fronteira com o Brasil. Apesar do bloqueio policiais venezuelanos liberaram a passagem de duas ambulâncias com pessoas feridas. Os indígenas foram levados ao Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista/RR.

