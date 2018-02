Contribuinte pode acessar carnê do IPTU/2018 pela internet para aproveitar 20% de desconto

A Prefeitura de Campo Grande encaminhou aos contribuintes os novos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que garantem desconto de até 20% para quem efetuar o pagamento até o dia 23 de fevereiro.

O contribuinte pode esperar os carnês na residência. Porém, a Prefeitura alerta para a possibilidade de atraso, por eventual problema na entrega. Para garantir o desconto, o contribuinte pode imprimir o carnê pela internet, acessando pelo site da Prefeitura de Campo Grande, no endereço: www.campogrande.ms.gov.br/iptu.

A Prefeitura ampliou de 10 de janeiro para 23 de fevereiro o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano com desconto de 20%. Este novo carnê está sem a taxa do lixo, que será cobrada em boleto separado, a partir do mês de abril.

Taxa do Lixo

Uma comissão, formada por integrantes do Poder Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial estudam uma nova forma de cobrança para taxa de lixo, que segundo a Constituição, deve ser paga pela população.

A expectativa é de que os novos carnês sejam encaminhados até o mês de abril. O contribuinte que efetuou o pagamento não receberá novo carnê de cobrança. A ele será enviado um comunicado de crédito, caso o valor pago na primeira cobrança tenha sido superior ao definido pela comissão criada pela Prefeitura. Caso identifique diferença (valor superior a cobrança correta), a Prefeitura enviará comunicado de crédito, que será concedido na fatura do próximo ano.

