Coordenadora da Mulher entrega resultados do Fonavid a senador de MS

A juíza Jacqueline Machado, que responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em MS e pela 1ª Vice-presidência para o Fonavid 2019, na manhã da última sexta-feira (22), na Capital, reuniu-se com o senador Nelsinho Trad e com a subsecretária Municipal de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, para entrega da Carta de Recife, resultado do X Fonavid.

Aos dois defensores do combate à violência contra a mulher, a juíza explicou que no documento constam vários projetos de lei em tramitação no Congresso, que têm o apoio do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (X Fonavid), cuja 10ª edição foi realizada de 12 a 15 de novembro, em Recife (PE).

Entenda – O Fonavid busca realizar a justiça e garantir a efetividade nacional da Lei 11.340/2006, promovendo ações que resultem na prevenção e no combate eficaz à violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio do aperfeiçoamento e da troca de experiências entre os magistrados que o compõem, bem como da sua participação ativa junto aos órgãos responsáveis pelas políticas públicas que dizem respeito à matéria.

Por meio de suas ações, o Fonavid almeja ser reconhecido como eficiente colaborador na excelência nos serviços judiciários prestados na esfera da violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como referência a todos os magistrados nacionais que atuam nesta área como efetivo instrumento de promoção da paz social.