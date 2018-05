Corguinho e Camapuã recebera indicações de Mochi

O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Junior Mochi (MDB) apresentou na sessão plenária de quinta-feira (03) duas indicações que irão beneficiar os municípios de Corguinho e Camapuã.

Para Camapuã, foi solicitado junto a Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica e a diretoria da Agência de Habitação a inclusão do município no Programa Habitacional a fim de garantir a construção de casas populares destinadas as pessoas com renda familiar de até três salários mínimos e ainda, assegurar as condições dignas de habitação a população local e efetivar o direito à moradia.

Para Corguinho, foi solicitado a Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica a Secretaria de Justiça e Segurança Pública a designação de um perito papiloscopista para o município. O pedido foi feito uma vez que a cidade necessita dos serviços prestados pelos preitos em especial, emissão de carteiras de identidade, documento fundamental para qualquer ato da vida civil.

Comentários