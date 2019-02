Coronel David abraça causa de agentes socioeducativos por equiparação salarial

Comprometido com a segurança pública, o deputado estadual Coronel David (PSL) recebeu na última segunda-feira (25) em seu escritório, membros da Associação dos Servidores em Medidas Socioeducativas de MS – ASSEMS de Mato Grosso do Sul. O encontro teve como objetivo, buscar o apoio de Coronel David em relação as demandas e reivindicações da categoria.

Para o agente das medidas socioeducativas, Valdinei Ribeiro Figueiredo, o suporte do deputado Coronel David é fundamental na conquista por melhorias e valorização da categoria. “Já confiávamos no trabalho do Coronel David durante a campanha, agora que ele conquistou uma cadeira no legislativo tenho certeza que ele colocará como prioridade a nossa causa, que é buscar um diálogo junto ao Governo por uma equiparação salarial entre os agentes e os analistas de medidas socioeducativas de Mato Grosso do Sul”, pontuou Figueiredo. O cargo de agente socioeducativo passou para o nível superior, porém não houve equiparação salarial entre outras carreiras no sistema.

Coronel David agradeceu a confiança em seu nome e se comprometeu em continuar dialogando junto ao Governo do Estado por ações em benefício dos agentes socioeducativos. “O trabalho dos agentes socioeducativos é fundamental para a nossa sociedade, por isso eles precisam ser respeitados e valorizados. Enquanto parlamentar, vou defender ações que proponham mudanças significativas e uma delas é começar pelo bolso, com melhores salários, condições adequadas de trabalho, pois isso trará mais qualidade no serviço público e deixará a população mais segura”, destacou Coronel David.

