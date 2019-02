Coronel David é nomeado como corregedor substituto na Assembleia Legislativa de MS

Durante a sessão realizada na manhã desta quarta-feira (6), foi oficializado o novo comando o novo comando da Corregedoria Parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esta, responsável por promover a manutenção de decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da casa e fazer sindicância sobre denúncia de ilícitos no âmbito da Assembleia Legislativa envolvendo parlamentares. Na ocasião, o deputado Coronel David (PSL) foi nomeado como corregedor substituto. Cargo assumido pelo Deputado Renato Câmara (MDB) Os mandatos, que poderão ser renovados, coincidirão com o da Mesa Diretora que os indicou, segundo determina o Regimento Interno.

Comentários