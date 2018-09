Coronel David faz corpo a corpo com apoiadores no interior do Estado

A caminhada de Coronel David pelo Mato Grosso do Sul não para. Desta vez os destinos foram na sexta-feira (7) Nova Alvorada, Rio Brilhante e Dourados. O candidato se reuniu com apoiadores de campanha, aproveitou a oportunidade para fazer o lançamento da campanha de Coronel David e Bolsonaro e caminhou pelas ruas de Dourados.

No sábado, Coronel David fez reunião comunitária em Jardim, Guia Lopes e Nioaque com apoiadores de campanha. Por fim, o candidato se reuniu com a população de Sidrolândia para falar sobre propostas e projetos como deputado estadual. “Visitamos os municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Sidrolândia. Mais uma oportunidade para estar próximo da população, dialogando, ouvindo as necessidades de cada local, levando minhas propostas de trabalho e apresentando os ideais do nosso presidente Jair Bolsonaro. Obrigado a todos. Vamos em frente. O Brasil tem jeito e Mato Grosso do Sul pode ser um lugar ainda melhor para todos nós”, disse Coronel David. Nesta segunda-feira (10), O candidato realiza reuniões com apoiadores de campanha em bairros da Capital.

Comentários