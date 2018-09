Coronel David faz maratona de visitas na região norte e bolsão

O candidato a deputado estadual Coronel David (PSL) não para sua caminhada por Mato Grosso do Sul. Desta vez a caminhada acontece nos municípios de Camapuã, Figueirão, Chapadão do Sul e Costa Rica.

Na última sexta-feira (31), no período da manhã, Coronel David realizou visitas comunitárias, conversa com moradores e caminha pelo comércio local. Já em Figueirão, o candidato participa de uma reunião comunitária na avenida Moisés de Araujo Galvão (em frente à Prefeitura Municipal).

“Político tem que estar nas ruas conversando com a comunidade, por isso vou andar por Mato Grosso do Sul para ouvir de perto as demandas de cada região e reforçar o meu compromisso com a população do nosso MS”, destacou Coronel David.

No município de Chapadão do Sul, David realizou visita à empresa LocaFácil, localizada na rua Juscelino Kubstcheck, 470 e no período da noite se reuniu com a população e parceiros políticos na rua Domingos Augusto Coelho, 684 – Centro. No sábado (1) o candidato faz reunião com moradores da cidade de Coxim no período da manhã no Rancho do Vô Zeus (Margens do Rio Taquari) e a tarde segue para Rio Verde, para uma reunião comunitária na Rua Vaticano, nº 731 Jardim do Estados.

