Coronel David inicia mandato entregando emendas para interior de MS

O deputado Estadual Coronel David (PSL) recebeu em seu gabinete, a presidente da Amina – Associação de Mulheres Independentes na Ativa da cidade de Anastácio, Nilma da Silva e sua equipe na manhã da última quinta-feira (14) em Campo Grande.

A presidente veio pessoalmente agradecer o deputado pela viabilização de uma emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil reais em materiais de consumo e permanente. Este recurso foi viabilizado em 2017, durante a suplência de seu mandato, porém, devido ao período eleitoral, será entregue em 2019.

“Não tenho palavras para agradecer o apoio do deputado Coronel David com nossa instituição. Ele sempre foi parceiro, conseguiu com muito esforço e dedicação um veículo para ajudar em nossa logística e agora esta emenda de R$ 20 mil reais vai colaborar na aquisição de materiais para cursos e outras atividades da Amina”, comentou Nilma.

“Fico muito feliz em poder ajudar uma instituição tão importante para a população do município de Anastácio como a Amina. Em 2017 pude viabilizar um veículo à instituição no valor de R$ 39 mil reais e agora mais recursos para ajudar as famílias de Anastácio. Espero contribuir sempre com esta cidade tão especial, de gente trabalhadora e honesta”, disse Coronel David.

