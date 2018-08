Coronel David: O deputado da segurança pública em Mato Grosso do Sul

Leis que protegem famílias e a valorização das forças de segurança no Estado estão entre as ações do candidato

Quem conhece Coronel David, sabe que o candidato a deputado estadual pelo PSL (Partido Social Liberal) sabe que ele é um homem firme, de palavra e que sempre atuou pela segurança pública de Mato Grosso do Sul.

Prova disso, foram as conquistas significativas para o Estado como a criação da Lei 5.038 que trata sobre o Cadastro Estadual de Pedófilos. “O Brasil é um dos campeões de crimes de pedofilia e infelizmente é um dos poucos crimes que não se resolvem com a punição penal. Por isso criei essa lei para oferecer mecanismos contra esse crime silencioso que aterroriza as famílias. Agora, o Cadastro Estadual de Pedófilos trará a oportunidade de pais e mães saberem se na sua rua, no seu bairro ou se na sua cidade mora algum pedófilo, e assim proteger as nossas crianças e adolescentes”, destacou Coronel David.

Após a Lei do Cadastro Estadual de Pedófilos, mais um projeto de Coronel David foi aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Trata-se do (Projeto de Lei 245/2017) apresentado pelo candidato no período em que foi deputado estadual em 2017, onde indivíduos condenados com sentença transitada em julgado, pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra menor, ficam vedados de assumir cargos da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja.

Valorização dos militares

Além disso, Coronel David não deixou os militares de lado e atuou por melhorias aos agentes de segurança mudando o estatuto da Polícia Militar garantindo proteção jurídica para militares combaterem a criminalidade. “Com a modificação, policiais militares processados por ações decorrentes do exercício do seu dever poderão frequentar cursos de formação e serem promovidos, respeitando o princípio constitucional da presunção da inocência”, frisou Coronel David.

