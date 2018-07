Coronel David visita batalhões na Capital e fala sobre melhorias na Polícia Militar

David se reuniu com os companheiros do 1º Batalhão da PM e os da 5ª e da 10ª Cia Independente da Polícia Militar

O pré-candidato a deputado estadual pelo PSL (Partido Social Liberal) Coronel David visitou no último dia (10) vários batalhões da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em Campo Grande.

Na ocasião, David conversou com seus colegas de farda do Batalhão de Trânsito, com os companheiros do 1º Batalhão da PM e os da 5ª e da 10ª Cia Independente da Polícia Militar sobre demandas e melhorias à instituição. “O Coronel David sempre foi um grande parceiro da Polícia Militar e a vinda dele aqui só mostra que ele continua interessado nas demandas que o nosso trabalho exige. Com certeza ele trabalhará muito por melhorias na Polícia Militar”, disse Coronel Ajala.

“Em nome dos comandantes Coronel Ajala, da 5ª Cia, do Tenente-Coronel Laudiney, da 10ª Cia, do Tenente-Coronel Claudemir e do Capitão Edicesar do 1º BPM e do Capitão Nascimento, do BpTran, agradeço carinho, amizade e pela atenção de todos. Podem ter certeza que se depender de mim a segurança pública sempre terá a devida atenção e respeito que merece”, frisou Coronel David.

