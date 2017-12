Corpo de Bombeiros Militar em Porto Murtinho resgata famílias desabrigadas em alagamento oriundo de chuvas intensas.

Porto Murtinho (MS) – O Corpo de Bombeiros realizou ontem (26) o resgate de várias famílias desabrigadas por motivo de alagamento oriundo de forte chuva que ocorreram no dia 22 de dezembro (sexta-feira), e se estendeu até ontem (26), causando inundações em diversas residências nos vários cantos da cidade.

A guarnição de serviço dos bombeiros juntamente com guarnição de reforço (seção administrativa) trabalham intensamente durante todo dia no resgate as famílias, retirando-as e transportando até o Centro de Múltiplas Atividades do Município, onde se concentram as famílias e as instituições como Assistência Social e prefeitura municipal auxiliam com alimentos e colchões para abrigar as vitimas.

Várias ruas da cidade encontram-se alagadas, onde as partes mais baixas da cidade como o bairro Cohab e Salim Cafure sofrem com inundação desabrigando os moradores. Já foram 60 pessoas resgatadas em 76 residências atingidas, e choveu aproximadamente 200 milímetros de água no período de quatro dias.

Além da Guarnição dos bombeiros, trabalham também no resgate, militares do Exército Brasileiro, da Agencia Fluvial (Marinha do Brasil), da Policia Militar, da Policia Militar Ambiental, agentes da Policia Civil e demais Instituições Municipais como Secretaria de Infra-estrutura, Secretaria de Assistência Social, entre outros.

CRÉDITO: Assessoria dos Bombeiros

