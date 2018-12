CHAPADÃO DO SUL-MS (Correspondente) – O corpo de Romão Lopes (70) foi encontrado nesta madrugada de quarta-feira (5), próximo a uma linha do trem em Chapadão do Sul/MS. O idoso estava desaparecido desde terça-feira (4). Funcionário de uma empresa avistaram o cadáver e acionaram a polícia. A Perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao IML.

