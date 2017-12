Corpo de jovem que se afogou em lago no município de Fátima do Sul é encontrado pelos bombeiros

Informações do site Vicentina Online que foi encontrado hoje (26) o corpo de Jackson Ajala Neves, 20 anos pela equipe dos bombeiros por volta das 11h30min.

O jovem se afogou num dos lagos da Orla do município de Fátima do Sul. Ainda de acordo com a reportagem do site o jovem e mais dois amigos estavam se banhando no lago na noite de ontem (25) quando ocorreu o afogamento.

Informação dos amigos é de que Ajala não sabia nadar. Este é o primeiro registro de afogamento no município.

Informações do site Vicentina Online

Comentários