Corpo é encontrado nos escombros de prédio em SP

Cães farejadores auxiliaram nas buscas e localizaram na quinta-feira (3) o corpo que aparente ser de Ricardo Pinheiro nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou após incêndio no Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo.

O Major Max Mena relatou que após a cadela sinalizar o local, foram iniciados os trabalhos minuciosos de remoção de cerca de 10 toneladas de entulho na mão.

O trabalho só acabou nesta tarde de sexta-feira (4), quando o corpo foi totalmente removido e encaminhado ao Instituto de Criminalística, para ser identificado.

