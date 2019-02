Corregedor-Geral do TJ recebe representantes da adoção internacional

O Corregedor-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, recebeu, na manhã dessa sexta-feira (22), a representante nacional da Associação Bradopta, atuante no ramo de adoções internacionais espanholas, Ana Maria Medeiros Navarro Santos, e a representante regional da Associação Il Mantello, atuante no ramo de adoções internacionais Brasil Itália, Paula Guitti Leite, e recebeu reivindicações relacionadas à Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Estado – CEJAI/MS. O juiz auxiliar da Corregedoria, Cezar Luiz Miozzo, também participou do encontro.

Dentre outros assuntos, foi debatida na reunião a necessidade do intercâmbio entre a CEJAI e as representantes internacionais para que as crianças e adolescentes do país possam ter uma chance de adoção, quando estas não têm a chance de serem adotadas no Brasil.

De acordo com o Corregedor-Geral de Justiça, a primeira reunião de 2019 da CEJAI está marcada para o dia 12 de março, inclusive para aprovar um caso de adoção internacional de uma criança de Mato Grosso do Sul por um casal homoafetivo espanhol, que já está com o parecer favorável. “Dentre a série de reivindicações apresentadas pelas representantes das instituições, algumas nós vamos atender de imediato, como o pedido para inserir um link com o nome das entidades que são credenciadas em Mato Grosso do Sul no site da Corregedoria para facilitar o acesso a todos os interessados, inclusive para os juízes das comarcas que tenham alguma criança passível de ser adotada”, ressaltou o Des. Sérgio Fernandes Martins.

Saiba mais – A Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Estado de Mato Grosso do Sul – CEJAI/MS, instituída pela Resolução nº 119, de 25 de março de 2015, visa processar e julgar os pedidos de habilitação da adoção internacional. Esta norma revogou a Resolução nº 222, de 22 de setembro de 1994, contemplando denominação apropriada à antiga CEJA, para amoldá-la aos fins colimados pela Comissão. Com base na legislação vigente, não será processada nenhuma adoção internacional, no Estado de Mato Grosso do Sul, sem a prévia habilitação do adotante perante a CEJAI/MS.