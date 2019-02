CRE aprova audiências com chanceler Ernesto Araújo e ministro da Defesa

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) deverá fazer nas próximas semanas, em datas a serem acertadas, audiências públicas com os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Os requerimentos foram aprovados durante reunião nesta quinta-feira (21).

O presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), explicou que as audiências atendem recomendações, previstas no Regimento Interno da Casa, de que os ministros dessas pastas devem comparecer ao colegiado no início de cada ano legislativo.

— Será também uma oportunidade para que cada um deles trate sobre as prioridades e diretrizes que estão imprimindo no início de uma nova gestão. A política externa brasileira tem enormes desafios. O mesmo se dá na área da defesa, no que tange, por exemplo, à modernização das Forças Armadas. Com o agravamento da situação econômica, é preciso que a sociedade esteja a par de quais projetos sofrerão contingenciamentos, assim como as medidas visando diminuir o impacto dessas restrições no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Os problemas e desafios de cada um deles são inúmeros — disse.

Venezuela

Ainda durante a reunião, o presidente da CRE elogiou a parceria entre Brasil e Estados Unidos no envio de ajuda humanitária à Venezuela.

— O governo Bolsonaro vai permitir o uso pacífico de nosso território visando viabilizar a logística de entrega de alimentos e medicamentos à Venezuela. Caminhões com esses suprimentos serão conduzidos por venezuelanos que fazem oposição a Nicolas Maduro, a partir de postos instalados em Boa Vista e Pacaraima [em Roraima]. Todos nós sabemos que o povo venezuelano amarga uma crise social e econômica sem precedentes. É mais do que justo que o Brasil atue com solidariedade neste momento, apoiando o restabelecimento da democracia e do desenvolvimento na nação vizinha.

Créditos: Agência Senado

Comentários