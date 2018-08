Criança tem parte do dedo decepada em Ceinf

A vendedora Victória Krause (22), mãe de uma criança de dois anos recebeu uma ligação em seu serviço do Ceinf Novos Estados que seu filho havia machucado o dedo. O caso ocorreu na terça-feira (21), por volta das 9h30.

Quando chegou na instituição foi recebida pela diretora com o pedaço do dedo do filho enrolado em uma gaze. Segundo a diretora a criança estava brincando no corredor, quando os coleguinhas fecharam a porta ocasionando o acidente. Victória reclamou da falta de funcionários para atender a demanda da creche. Ela disse que após o incidente pretende tirar o filho da instituição. A criança foi encaminhada ao hospital, mas o membro não foi possível religar. O garoto já recebeu alta.

Em nota oficial a Secretaria Municipal de Educação informou que está acompanhando o caso

O caso foi registrado na Depac Centro como lesão corporal dolosa.

