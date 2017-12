Crianças carentes recebem presentes da prefeitura em dia de visita à Cidade do Natal

Sorvete, pipoca, refrigerante e brinquedos foram colocados à disposição das crianças das comunidades do Jardim Bálsamo, Vespasiano Martins e Bom Retiro, durante visita a Cidade do Natal na manhã desta sexta-feira (22). A gestora do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e primeira-dama, Tatiana Trad, acompanhada da vice-prefeita, Adriane Lopes, e do prefeito Marquinhos Trad, foram os organizadores da manhã festiva que atendeu mais de 450 crianças.

A gestora do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, destacou a importância da manhã recreativa, que possibilitou às crianças aproveitar as atrações da Cidade do Natal, brinquedos e apresentação de teatro promovido pela Agetran, num dia divertido, que contou também com a presença da Liga do Bem. Durante o evento foi oferecido lanche, algodão doce e churros, além da visita à Casa do Papai Noel e entrega de presentes.

“Agradeço a todos os parceiros que nos ajudaram com a aquisição dos brinquedos para que pudéssemos fazer o Natal mais feliz para as crianças. Para eles, tudo isso é diferente. O que nós queremos é a felicidade das crianças, e que eles possam desfrutar desta estrutura que também está aberta ao público de nossa Capital”, disse Tatiane.

Para o prefeito Marquinhos Trad, fazer festa para as crianças é uma satisfação para a equipe de trabalho da Prefeitura. “Aqui nós temos apoio dos parceiros, secretários e nosso objetivo é a alegria e felicidade das crianças”, ressaltou.

A vice-prefeita Adriane Lopes reforçou o agradecimento aos parceiros, professores e monitores e a sensibilidade dos mesmos, pela contribuição para realizar a manhã festiva para as crianças carentes. “Nosso trabalho é de inclusão social e fazer um Natal Feliz para as crianças”, ponderou.

Valquiria Vitor, da comunidade da Cohab, acompanhou as crianças e disse ser um sonho a visita à Cidade do Natal. “A Cidade do Natal ficou muito bonita e principalmente a Casa do Papai Noel. Para as crianças, ver o Papai Noel é um sonho. Elas ficaram encantadas com a estrutura e com a decoração que ficou muito elegante”, declarou.

O evento contou com a presença do vereador Chiquinho Telles, Tereza Name e dos parceiros Perkal, Abrasel, H2L, Shopping Norte e Sul, Funcionários da Agetran e Liga do Bem, com os super-heróis.

