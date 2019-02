Criminoso morre em troca de tiros com o Choque

Um criminoso identificado apenas por Thiago morreu nesta manhã de quinta-feira (14), na região do Indubrasil após trocar tiros com policiais do Choque. O caminhoneiro foi sequestrado após um falso frete. A policia foi acionada quando um popular estranhou a negociação do criminoso com a vítima. Localizado o veículo Thiago ameaçou a vítima de morte se parasse. Após trocar tiros com a guarnição, foi alvejado e morreu. Os comparsas de 21 anos foram presos. O caminhão seria levado para o Paraguai.

