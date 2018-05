Criminosos roubam carga de caminhão e trocam tiros com a PM

Um caminhoneiro (33) foi vítima de um falso frete e rendido na BR-163. Fato aconteceu na noite desta terça-feira (15), em Campo Grande/MS.

Ele foi rendido e obrigado a dirigir até o Jardim Seminário. No local foi amarrado em cima de formigueiro e levaram o caminhão. A vítima consegui se soltar e pedir ajuda. O veículo foi localizado abandonado no Bairro Coronel Antonino.

Como não foi possível reboca-lo foi deixado no local. Momento depois durante rondas percebeu que o veículo estava se movendo e os bandidos estavam no interior. Uma ordem de parada foi dada, mas ignorada e houve troca de tiros e um dos ladrões acabou morrendo com um tiro no tórax. O outro ficou ferido.

A Defurv registrou o roubo e investiga o caso.

