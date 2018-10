De autoria da Enfermeira Cida Amaral, “Programa Maria da Penha vai à Escola” leva conscientização ao público

Em meio a tanta violência contra a mulher, pensar em uma maneira de prevenção e diminuição de números de mulheres vítimas de agressões e até mesmo a morte (Feminicídio) é dever de autoridades públicas. Pensando nas famílias de Campo Grande, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), instituiu o projeto de Lei nº 5.957/2018 que institui a Campanha Agosto Lilás e o Programa Maria da Penha vai à Escola, que tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha.

A campanha prevê a realização de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários visando à divulgação da Lei Maria da Penha, estendendo-se a atividades durante todo o mês de agosto, para o público em geral. Com ações preventivas e educativas, o programa consiste realizar esses trabalhos preventivos voltados ao público escolar, contemplando alunos da rede municipal, escolas privadas e as Instituições de Ensino Superior.

De acordo com Enfermeira Cida o “Programa Maria da Penha vai à Escola”, é de extrema relevância, tendo em vista que é no ambiente escolar que devemos estimular as reflexões sobre o combate à violência contra as mulheres, dentre outras pautas importantes para a vida em sociedade. “É nas escolas que devemos levar a informação, até porque o estudante presencia muitas cenas de violação dentro de casa, além de avaliar criticamente o fato, deve ser preparado para atuar como agente de transformação no ambiente em que está inserido. Este é o espírito da Lei. É necessário conscientizar os estudantes acerca da importância e do respeito aos direitos humanos e orientar sobre a necessidade de denunciar os casos de violência vivenciados, é uma medida que fará com que esses alunos se tornem cidadãos conscientes de seus direitos e deveres” disse a parlamentar.

