De passagem por Campo Grande, o cantor Flavio Otoni visita o ISMAC

O cantor Flavio Otoni visitou na tarde desta última terça-feira (13), o Instituto Sul Mato Grossense para Cegos Florivaldo Vargas em Campo Grande. A associação é o único instituto do Mato Grosso do Sul, que presta atendimento especializado às pessoas com deficiência visual desenvolvendo atendimentos focados no processo de habilitação e reabilitação, educação, assistência social, cultura e desporto.

O artista que é CODA, nomenclatura dada para filhos de pais surdos, está curtindo a semana com a família na cidade e teve oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos pela instituição em prol da saúde e bem estar dos deficientes visuais. Com muita simpatia, o cantor, que levantou a bandeira pela inclusão aproveitou a tarde com os alunos da associação apresentando grandes clássicos do sertanejo, seu novo projeto e a sua história de vida. Visitou alguns setores de atendimento e participou de um bate papo super descontraído no estúdio da Rádio ISMAC com a produção do programa Interligados.

Andando pelos corredores, o cantor ficou encantado com cada espaço e ainda cantou com uma das alunas do grupo de adolescentes a música “Largado às Traças” da dupla Zé Neto e Cristiano. Flavio Otoni também encontrou vários fãs e fez questão de tirar fotos com cada um deles – além de presentear o grupo Roda de Viola da professora Noemia com uma palhinha da canção “Mil Carinhos”, um dos hits da turnê ‘Assunto Preferido’. “Foi um grande prazer estar aqui”, revelou Flavio.

Comentários