Defesa Civil alerta risco de tornado em MS

A Defesa Civil de MS emitiu um alerta via SMS nesta sexta-feira (24) alertando sobre tempestades com rajadas de vento para as cidades do estado. Os meteorologistas preveem chuvas fortes e ventanias no Sul e na fronteira com o Paraguai, onde há risco de tornado. A recomendação do órgão é que os moradores não se abriguem debaixo de árvores devido risco de queda e desligue os aparelhos elétricos da tomada.

Previsão da Cemtec é de uma chegada de uma frente fria com forte intensidade e o aumento das condições de uma ocorrência de temporais em áreas do estado, causando queda de temperatura e ventania.

