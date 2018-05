Defesa Civil de São Paulo condena prédio vizinho a edifício que desmoronou

SÃO PAULO-SP (Correspondente) – O prédio ao lado do edifício Wilton Paes de Almeida que desabou após um incêndio na região do Largo do Paissandu, no centro da Capital na madrugada da última terça-feira (1) comprometeu o prédio vizinho que pode vir a desmoronar a qualquer momento.

A avaliação foi feita por técnicos da Defesa Civil. Bombeiros e maquinários que estão sendo utilizados na remoção dos entulhos foram retirados às pressas da área próxima ao prédio.

Oficialmente quatro pessoas encontram-se desaparecidas até o momento.

Comentários