Defesa de Puccineli e do filho ingressaram com pedido de HC no TRF3

Nesta manhã de segunda-feira (23) a defesa do ex-governador André Puccinelli (MDB), André Puccinelli Júnior e do Advogado João Paulo Calves ingressaram com um HC no TRF3. O intuito é garantir a liberdade do trio, presos desde a última sexta-feira (20).

De acordo com os advogados André Borges e Renê Siufi apesar de ser a segunda prisão do ex-governador e seu filho, não há nenhuma denúncia contra ele em relação aos crimes dos quais é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa ainda criticou a prisão pois não pode ser usada pelo Poder Público como meio de ‘punição antecipada’.

Comentários