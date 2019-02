Dep. Coronel David entrega Moção de Graduação a Policiais Militares

Deputado Coronel Davi apresentou nesta terça-feira (26) Moção de Congratulação ao sargento da PMMS Laércio Alves dos Santos e ao Cabo Moacir Pereira Braga pelo ato de bravura no salvamento de um incêndio a avô e a neta no último dia 22 de fevereiro. Após o pedido da homenagem a ALMS solicitou que fizesse em nome da Casa. De acordo com os deputados os militares executaram com destreza o salvamento mesmo após as chamas terem se alastrado rapidamente. Ambas foram salvas sem ferimentos. A Moção diz ““Quero cumprimentar aos policiais, parabenizando-os por este ato de comprometimento, bravura e coragem ao arriscar suas vidas para salvar a vida dos seus semelhantes”.

